بدء التحضيرات لانطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" بين الإمارات والأردن

الوكيل الإخباري- شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، صباح اليوم في القيادة العامة الاجتماع التخطيطي الأول مع نظرائهم في القوات المسلحة الإماراتية الشقيقة، لبدء تجهيز التحضيرات لإطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"، والمقرر إقامته خلال شهر كانون الأول الحالي على الأراضي الأردنية.

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ويأتي التمرين امتداداً للتعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين، وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التكامل العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يدعم جاهزية القوات المسلحة لدى الطرفين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.