بدء التحضيرات لانطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" بين الإمارات والأردن

ويأتي التمرين امتداداً للتعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين، وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التكامل العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يدعم جاهزية القوات المسلحة لدى الطرفين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن الجدير بالذكر بأن التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" سيشمل مجموعة من السيناريوهات العسكرية، التي تهدف لتطبيق مفاهيم وعقائد عسكرية جديدة علي المستوى الاستراتيجي والتعبوي بغرض تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وتطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة.
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