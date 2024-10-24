بدء التسجيل لامتحان الشامل الدورة الشتوية الأحد المقبل

وبين العجلوني، أن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 28 تشرين الثاني المقبل.
كما أعلن مواعيد الامتحانات العملية للدورة الشتوية 2025، حيث تبدأ الأربعاء 11 كانون الأول المقبل، وتنتهي يوم 23 كانون الأول المقبل، وفقاً للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.
أما عن موعد الامتحانات النظرية بين الدكتور العجلوني، أن الامتحانات النظرية تبدأ اعتباراً من صباح الأربعاء 12 شباط المقبل، وتستمر لغاية نهاية دوام الخميس 20 شباط المقبل، وفقاً للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.
وأشار إلى أنه يسمح للطلبة الانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد 8 كانون الأول المقبل.
وستحدد وحدة التقييم والامتحانات العامة الطلبة الذين يسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2025، وكذلك صفة التقدم لهم، بما لا يتعارض مع تعليمات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.
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