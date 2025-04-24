بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل الأطفال من مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل وحتى التاسع والعشرين من ذات الشهر.

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