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بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 24-04-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم  بدء تسجيل الأطفال من مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل وحتى التاسع والعشرين من ذات الشهر.

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ونشرت الوزارة شروط وتعليمات الالتحاق برياض الأطفال عبر الرابط التالي (انقر هنا)

 

 

 
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