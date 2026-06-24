بدء تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل طريق مادبا - أم العمد

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين مستويات السلامة المرورية عليها، بما يواكب النمو الاقتصادي والعمراني المستمر في المملكة ويسهم في تعزيز انسيابية حركة المواطنين.
ويستهدف هذا العطاء صيانة وإعادة تأهيل الطرق الأكثر تضرراً في إقليم الوسط والتي تأثرت بفعل الأحمال المرورية والمحورية الثقيلة، حيث تشمل القائمة إلى جانب طريق مادبا أم العمد كل من طريق المطار، وطريق عمان التنموي، وطريق السلط الدائري، وطريق ناعور أم البساتين، وطريق وادي شعيب وجسر الملك حسين، وطريق عمان السلط، وطريق مادبا الغربي، وطريق الموقر الأزرق، بالإضافة إلى الطريق الملوكي الممتد بين مادبا وذيبان والموجب، وطريق السلام المؤدي إلى البحر الميت.
وكانت الوزارة قد أنهت أعمال الصيانة في عدة مواقع مدرجة ضمن هذا العطاء، منها طريق الموقر الأزرق في المنطقة الممتدة من ما بعد إشارة الفيصلية ولغاية مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، وطريق وادي شعيب وجسر الملك حسين، وطريق عمان التنموي، بالإضافة إلى الأجزاء المتضررة على طريق المطار من جسر مادبا باتجاه الدوار السابع، حيث تم اختيار هذه المواقع بدقة بناءً على أولويات الصيانة الفنية وحجم الكثافة المرورية.
وتشمل الأعمال الهندسية الميدانية كشط الخلطات الإسفلتية القائمة وإعادة تأهيلها بخلطات ساخنة جديدة، وإجراء الترقيعات اللازمة وصيانة عناصر السلامة المرورية كالدهان الأرضي وتركيب العاكسات والكندرين، علاوة على صيانة الجسور الخرسانية وجسور المشاة، وصيانة عبارة الهاشمية، ومعالجة مواقع الانهيارات والانجرافات التي رُصدت على طريق البحر الميت بالقرب من منطقة الفنادق.
ونظراً للأهمية الاستراتيجية لطريق مادبا أم العمد وضماناً لاستمرارية حركة السير، فإن أعمال الصيانة لن تتسبب في إغلاق الطريق بشكل كامل، بل سيتم الاعتماد على تحويلات مرورية جزئية مؤقتة تُنظم بالتعاون والتنسيق المباشر مع مديرية الأمن العام لضمان سلامة الجميع.
وتدعو الوزارة الإخوة المواطنين وسالكي الطريق الى ضرورة التعاون التام مع الكوادر العاملة في الميدان والتقيد التام بالإشارات الإرشادية والتحذيرية، حرصاً على سلامتهم وسلامة الطواقم الفنية، وضماناً لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة ضمن البرنامج الزمني المحدد لها.
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