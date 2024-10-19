برنامج تدريبي يبحث التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة برنامج تدريبي بعنوان "النهج الحقوقي وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة".

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