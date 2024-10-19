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برنامج تدريبي يبحث التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
السبت، 19-10-2024 07:28 م

الوكيل الإخباري-    عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة برنامج تدريبي بعنوان "النهج الحقوقي وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة".

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ويهدف البرنامج الذي نظمته مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارة إلى تعزيز المهارات الإدارية والفنية للموظفين في الوزارة، وتطبيق الممارسات الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قدرات مختلف المستويات الإدارية بشكل مستمر من خلال البرامج التدريبية وورش العمل .

 
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