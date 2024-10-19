برنامج تدريبي يبحث التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة

ويهدف البرنامج الذي نظمته مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارة إلى تعزيز المهارات الإدارية والفنية للموظفين في الوزارة، وتطبيق الممارسات الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قدرات مختلف المستويات الإدارية بشكل مستمر من خلال البرامج التدريبية وورش العمل .
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