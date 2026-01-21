الأربعاء 2026-01-21 07:38 م

بريزات: لا يوجد فندق مغلق في البترا نتيجة الظروف الإقليمية وتراجع السياحة

سلطة إقليم البترا
الوكيل الإخباري-   قال رئيس سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الأربعاء، إن إعادة افتتاح فندق كراون بلازا البترا، المغلق منذ عام 2012، تشكل مؤشرا مهما على بدء تعافي القطاع السياحي وعودة الحركة السياحية إلى مدينة البترا.

وأضاف بريزات في تصريح  أن إعادة تشغيل الفنادق في مدينة البترا تؤكد اهتمام الحكومة ووزارة السياحة والآثار بدعم القطاع السياحي في المملكة، وتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية رئيسة.
وأوضح أن جميع فنادق البترا عادت إلى العمل بشكل منتظم وطبيعي، مشيرا إلى أن أوضاع الفنادق المتعثرة جرى تصويبها خلال فترة قياسية، ولا يوجد حاليا أي فندق مغلق نتيجة الظروف الإقليمية أو تراجع أعداد السياح.

 
 


