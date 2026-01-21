بريزات: لا يوجد فندق مغلق في البترا نتيجة الظروف الإقليمية وتراجع السياحة

الوكيل الإخباري- قال رئيس سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الأربعاء، إن إعادة افتتاح فندق كراون بلازا البترا، المغلق منذ عام 2012، تشكل مؤشرا مهما على بدء تعافي القطاع السياحي وعودة الحركة السياحية إلى مدينة البترا.

