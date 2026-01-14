بعد تسجيل حالات تسمم في الاردن .. تحذيرات من الفطر البري

الوكيل الإخباري- سجل مستشفى الأميرة راية الحكومي ببلدة دير أبي سعيد بلواء الكورة، مراجعة عددٍ من المواطنين بسبب تناولهم الفطر البري الذي تبين أنه سام.

وقال مدير المستشفى الأميرة الدكتور محمد أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وزارة الصحة نشرت معلومات صحية حول تسمم الفطر البري، موضحا أن حالات التسمم التي راجعت المستشفى ناجمة عن تناول أنواع سامة من الفطر البري والذي ينبت في الغابات والحقول والحدائق.



وأوضح أن هناك 100 نوع من الفطر السام من بين آلاف أخرى غير سامة، لافتا الى أن المواطنين يبحثون دائما عن الفطر البري بعد أي منخفض جوي لكن معظمهم لا يستطيع التمييز بين السام وغير السام.



وبين أن سمّية الفطر لا يمكن التخلص منها بالطبخ أو الغلي أو التجميد أو بأية طريقة أخرى، مشيرا إلى فترة الحضانة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور الأعراض عادة ما تكون قصيرة وتعتمد بشكل أساس على نوع المادة السامة الموجودة في الفطر والكمية المتناولة.



وأضاف، إن أعراض تسمم الفطر تظهر بشكل أسرع وأكثر حدية لدى الأطفال وكبار السن وتتراوح شدتها بين اعراض خفيفة في الجهاز الهضمي إلى فشل بوظائف بعض أعضاء الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة، موضحا أن من أعراض هذا التسمم الشعور بالغثيان، والاستفراغ، والصداع، والدوخة، وفقدان الوعي، وألم في البطن، وإسهال، واضطراب في الرؤية، وتشنج، وحكة، وجفاف بالفم.