بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء جعفر حسَّان فندق كراون بلازا البترا المغلق منذ عام 2012م، عقب تسريع أعمال تحديثه وتطويره خلال الشهور الثلاثة الماضية.

رئيس الوزراء كان قد تفقَّد الفندق العائدة مُلكيَّته لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، في شهر تشرين الأول الماضي، ووجَّه بتسريع أعمال تحديثه، وتشغيله مطلع العام الجاري.