الأربعاء 2026-01-21 05:57 م

بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا

الأربعاء، 21-01-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس الوزراء جعفر حسَّان فندق كراون بلازا البترا المغلق منذ عام 2012م، عقب تسريع أعمال تحديثه وتطويره خلال الشهور الثلاثة الماضية.

رئيس الوزراء كان قد تفقَّد الفندق العائدة مُلكيَّته لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، في شهر تشرين الأول الماضي، ووجَّه بتسريع أعمال تحديثه، وتشغيله مطلع العام الجاري.


الفندق يشكل مرفقا سياحيا إضافيَا لمدينة البترا، ويضم 143 غرفة منها 62 غرفة فندقية و81 شاليها، ويوفر قرابة 200 فرصة عمل وأولوية التوظيف فيه لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

 
 


