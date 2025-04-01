بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لخطة عمل أشرف عليها رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، بهدف الحفاظ على النظافة العامة وإبراز جمالية المدينة، لاسيما في المناطق التراثية وأماكن التنزه.
وأوضح المهندس الحياري في تصريح خاص: "نتقدَّم بالشكر الجزيل لمدير البيئة و النظافة المهندس خلف الفاعوري و مدير الخدمات الهندسية المهندس أسامة الفاعوري ولمدراء الدوائر المختصة ولكافة كوادر البلدية في القصبة والمناطق، الذين عملوا دون كلل خلال إجازة العيد لضمان استمرارية الخدمات وتحسين البيئة العامة". مشيراً إلى أن حجم العمل تجاوز التوقعات، حيث تمت مضاعفة الجولات اليومية وآليات جمع النفايات و الانقاض مقارنة بالأيام العادية.
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