الثلاثاء 2025-04-01 08:16 م
 

بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر

بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر
بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر
 
الثلاثاء، 01-04-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري-   في إطار خطتها الاستثنائية للاحتفاء بعيد الفطر السعيد نجحت بلدية السلط الكبرى في رفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض العشوائية خلال الأيام الأولى من العيد، وذلك عبر تعزيز جهودها الميدانية بمشاركة كوادر بشرية وآليات متطورة.اضافة اعلان


جاءت هذه الحملة تنفيذاً لخطة عمل أشرف عليها رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، بهدف الحفاظ على النظافة العامة وإبراز جمالية المدينة، لاسيما في المناطق التراثية وأماكن التنزه.  

وأوضح المهندس الحياري في تصريح خاص: "نتقدَّم بالشكر الجزيل لمدير البيئة و النظافة المهندس خلف الفاعوري و مدير الخدمات الهندسية المهندس أسامة الفاعوري ولمدراء الدوائر المختصة ولكافة كوادر البلدية في القصبة والمناطق، الذين عملوا دون كلل خلال إجازة العيد لضمان استمرارية الخدمات وتحسين البيئة العامة". مشيراً إلى أن حجم العمل تجاوز التوقعات، حيث تمت مضاعفة الجولات اليومية وآليات جمع النفايات و الانقاض مقارنة بالأيام العادية.
 
gnews

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بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر

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