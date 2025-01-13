بلدية الكرك تعمل على إزالة المبنى الأمني القديم من أمام قلعة الكرك

09:17 م

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الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الكرك الكبرى، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الاثنين، بإزالة المبنى الأمني القديم الواقع أمام قلعة الكرك التاريخية. اضافة اعلان





وقال رئيس البلدية، محمد المعايطة، إن إزالة المبنى تأتي في إطار جهود تعزيز مكانة مدينة الكرك على خارطة السياحة المحلية والدولية، وإعادة تشكيل المشهد البصري المحيط بالقلعة، مؤكدا ضرورة إزالة التشوهات والمباني التي تعيق الرؤية المباشرة لجمال القلعة وتاريخها العريق.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية في مدينة الكرك، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والمشاريع التنموية، بما يسهم في تعزيز دور القلعة كمحور رئيسي للتاريخ والثقافة في الأردن.