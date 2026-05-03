بلدية بني عبيد تباشر تأهيل مدخل طوارئ مستشفى الأمير راشد

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بني عبيد في محافظة اربد، اليوم الأحد، أعمال تعبيد وتأهيل مدخل الطوارئ لمستشفى الأمير راشد العسكري في منطقة إيدون، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان