بلدية بني عبيد تستأنف أعمال التعبيد لطريق إربد - عمان

الوكيل الإخباري- استأنفت بلدية بني عبيد، اليوم الاثنين، أعمال الخلطة الإسفلتية في شارع إربد -عمان ضمن مناطقها، إضافة إلى عدد من شوارع منطقة الحصن، ضمن خطتها الهادفة إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وخدمة المواطنين.

وقالت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد، المهندسة منار الردايدة، إن استئناف الأعمال يأتي استكمالا لمشاريع تم تأجيلها سابقا بسبب الظروف الجوية، مشيرة إلى أنه تم تهيئة الظروف الفنية المناسبة لضمان استمرار العمل وفق أعلى المعايير الهندسية المعتمدة.



وأكدت أن البلدية تواصل تنفيذ أعمالها بإشراف ومتابعة مباشرة، وبما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق اللواء، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن واقع الطرق.