بلدية بني عبيد تستأنف أعمال التعبيد لطريق إربد - عمان

وقالت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد، المهندسة منار الردايدة، إن استئناف الأعمال يأتي استكمالا لمشاريع تم تأجيلها سابقا بسبب الظروف الجوية، مشيرة إلى أنه تم تهيئة الظروف الفنية المناسبة لضمان استمرار العمل وفق أعلى المعايير الهندسية المعتمدة.
وأكدت أن البلدية تواصل تنفيذ أعمالها بإشراف ومتابعة مباشرة، وبما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق اللواء، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن واقع الطرق.
ودعت الردايدة المواطنين إلى التعاون وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنفيذ الأعمال، بما يضمن سلامتهم ويسهم في إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد.
