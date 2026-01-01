بلدية بيرين الجديدة تُطلق حزمة مشاريع لمرحلة تنموية جديدة

وقال الفراهيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية وإيماناً منها بأهمية الشراكات المجتمعية، عملت مع جامعة الزرقاء الأهلية ونقابة المهندسين على إعداد تصميم مستدام لحديقة العالوك عبر مسابقة إبداعية لطلبة الهندسة، كما باشرت بتنفيذ برامج تشجير واسعة تستهدف زراعة آلاف الأشجار.
