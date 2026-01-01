بلدية بيرين الجديدة تُطلق حزمة مشاريع لمرحلة تنموية جديدة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية بيرين الجديدة أحمد الفراهيد، سعي البلدية لتحقيق نقلة تنموية شاملة في قضاء بيرين من خلال إنجازات ملموسة ومشاريع طموحة تجمع بين تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والسياحية.

اضافة اعلان