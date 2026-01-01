الخميس 2026-01-01 03:49 م

بلدية بيرين الجديدة تُطلق حزمة مشاريع لمرحلة تنموية جديدة

بلدية بيرين
بلدية بيرين الجديدة
الخميس، 01-01-2026 02:11 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة بلدية بيرين الجديدة أحمد الفراهيد، سعي البلدية لتحقيق نقلة تنموية شاملة في قضاء بيرين من خلال إنجازات ملموسة ومشاريع طموحة تجمع بين تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والسياحية.

وقال الفراهيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية وإيماناً منها بأهمية الشراكات المجتمعية، عملت مع جامعة الزرقاء الأهلية ونقابة المهندسين على إعداد تصميم مستدام لحديقة العالوك عبر مسابقة إبداعية لطلبة الهندسة، كما باشرت بتنفيذ برامج تشجير واسعة تستهدف زراعة آلاف الأشجار.

 
 


