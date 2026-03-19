الخميس 2026-03-19 07:18 م

بلدية جرش تجري أعمال تصريف لمياه الأمطار

الخميس، 19-03-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري- أجريت كوادر بلدية جرش الكبرى، أعمال تصريف المياه في منطقة القيروان، بعد ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه نتيجة عدم استيعاب مجاري التصريف للهطولات الغزيرة.اضافة اعلان


وقال بيان للبلدية، إن المتابعة جاءت ضمن استنفار شامل، بالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني الذين شاركوا في عمليات سحب وتصريفها، التي أسفرت عن تضرر أحد المخازن القريبة في المنطقة.

وأكد رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة، وأن غرف الطوارئ في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي مستجدات، مشددا على أن الجهود الميدانية المتواصلة والتنسيق الفوري بين الفرق يمثلان الركيزة الأساسية لحماية المواطنين وضمان استمرارية الخدمات في مختلف أنحاء المنطقة.
 
 


