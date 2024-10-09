بلدية غرب إربد تنذر 279 منشأة وتخالف 45 في أيلول

وأكد البطاينة الأربعاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 45 منشأة ضمن المناطق التابعة للبلدية فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 30 زيارة.
من جهته، أوضح مدير مديرية الشؤون الصحية والبيئة في البلدية محمد بطاح، أن المديرية تلقت 25 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 20 منشأة وأفرادا إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، لافتا إلى أن عدد كشوفات رخص المهن بلغ 279.
وأشار البطاح إلى أن الدائرة ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.
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