بلدية غرب إربد تنذر 40 منشأة وتخالف 38 خلال تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية غرب إربد 40 منشأة وخالفت 38 أخرى داخل حدود البلدية خلال تشرين الأول الماضي، وفقاً لرئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة.

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وقال البطاينة في تصريح اليوم الخميس، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 38 منشأة ضمن المناطق التابعة للبلدية، مشيراً أن البلدية تقوم بعمل زيارات ميدانية يومية للتأكد من الالتزام المنشآت بالإجراءات والشروط المطلوبة .