بلدية غرب إربد تنذر 40 منشأة وتخالف 38 خلال تشرين الأول الماضي

وقال البطاينة في تصريح اليوم الخميس، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 38 منشأة ضمن المناطق التابعة للبلدية، مشيراً أن البلدية تقوم بعمل زيارات ميدانية يومية للتأكد من الالتزام المنشآت بالإجراءات والشروط المطلوبة .
من جهته، أوضح مدير مديرية الشؤون الصحية والبيئة في البلدية محمد بطاح، أن المديرية تلقت 57 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 10 منشأة وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، لافتا إلى أن الدائرة ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق .
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