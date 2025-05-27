بني مصطفى ترعى احتفالاً بعيد الاستقلال في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء

07:52 م

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الوكيل الإخباري- ‏رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، الإحتفال الذي أقامته عدد من جمعيات جنوب عمان في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء بمناسبة عيد الاستقلال الـ ٧٩، بحضور الوزيرة السابقة المحامية ريم أبو حسان، رئيسة الهيئة المؤقتة للجمعية وأعضاء الجمعية، ومنتفعيها من كبار السن، وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية في جنوب عمان. اضافة اعلان



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‏واكدت بني مصطفى، أن مناسبة الإستقلال تشكل في وجدان الأردنيين يوماً خالدّا ومشرفاً وهي عنوان مجد وفخر لهم، يجددون فيها ولائهم لقيادتهم الهاشمية، ويستمدون عزيمتهم من تضحيات الآباء والأجداد في سبيل بناء الأردن ونهضته.

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‏وأشارت إلى أن الرؤى الملكية السامية سعت إلى تحقيق التنمية المستدامة، للوصول إلى أهدافها المنشودة في تحقيق مستوى أفضل للأردنيين، خلال مسيرة البناء والتحديث التي تجلت في أسمى معانيها، وقد رسم جلالة الملك عبد الثاني إبن الحسين المعظم، خارطة الإصلاح بمسارتها الثلاثة؛ السياسية والإقتصادية والإدارية، مع دخول الدولة مئويتها الثانية.

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‏وأضافت، أن الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم شكل انموذجاً من العمل الجاد نحو تطوير الوطن في مختلف المجالات، وقد حقق مكانة مرموقة على المستوى العالمي، بقيادته الهاشمية، وتكاتف شعبه.



‏وأوضحت أن ذكرى مناسبة الاستقلال العزيزة التي نحتفي بها في جمعية الأسرة البيضاء الخيرية، بتنظيم من عدد من جمعيات جنوب عمان، تأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة القطاع التطوعي إحتفالات المملكة بهذه المناسبة التي خطها الأردنيون بدمائهم وتضحياتهم، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر إلى القطاع التطوعي والجمعيات الخيرية كشريك ورديف أساسي لها في تقديم الخدمات الإجتماعية في الميدان، بما يخدم تجسيد الرؤى وتنفيذ الإستراتيجيات التي تخدم الفئات الإجتماعية المستهدفة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

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‏من جانبها، قالت الوزيرة السابقة ريم أبو حسان رئيسة الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية، إن الإحتفال بمناسبة الإستقلال بتنظيم عدد من الجمعيات يأتي إستمراراً للنهج الوطني في تقديم الخدمات لمن بذلوا جهودهم لخدمة وطننا، وقدموا زهرة شبابهم لأسرهم وعائلاتهم ووطنهم، وهم يستحقوا العناية والرعاية المميزة.

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‏وأضافت أن الهيئة الإدارية المؤقتة حريصة على إعداد وتنفيذ خطة تطوير شاملة للجمعية من النواحي الإجتماعية والإدارية والإقتصادية، وبناء واستكمال ما تم إنجازه خلال عقود من عمر الجمعية، بالإضافة إلى مراجعة كافة الملفات، وتدريب كوادرها، ووضع خطة عمل لإستدامة خدمات الجمعية ومواصلة رسالتها.

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‏وقال مدير جمعية تل الترمس محمد عمر دراز أننا كأردنيين نرفع رؤوسنا عالياً بما حققه هذا الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم من إنجازات وقفزات نوعية في كافة الميادين، شمل جميع أنحاء المملكة.

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‏كما إشتمل الإحتفال على قصيدة شعرية للطفلة مايا القرم، وفقرات فنية وشعرية، قدمتها فرقتي جمعية الراحل، وجمعية جنة الأرض.