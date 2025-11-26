بيان امني رسمي حول المداهمة الأمنية في الرمثا

وأشارت مديرية الأمن في بيان لها ألى أنه وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج.
وأكّدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.
وأضافت مديرية الأمن العام أنّه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا
-
المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا
-
ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي
-
مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا
-
الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط
-
انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
الصفدي وفاديفول يبحثان تعزيز التعاون الأردني الألماني والتطورات الإقليمية