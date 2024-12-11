بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، التطورات الحاصلة في المنطقة والإقليم وسبل تبادل الخبرات في عدد من المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، أهمية التعاون المستمر في مجال الدفاع وتبادل الخبرات بمختلف المجالات العسكرية والتكنولوجية، وبشكل ينعكس على القدرات والإمكانات الدفاعية لكلا الجيشين.
بدوره، ثمن وزير الدفاع القبرصي التعاون الاستراتيجي بين الجيشين، وعمليات التحديث وجهود القوات المسلحة الأردنية على مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدفاعي والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المختلفة.
كما وقع رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع القبرصي، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الدفاع بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص.
وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات المشتركة لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التدريبات والتمارين، إضافةً إلى المشاركة في معارض المعدات العسكرية والمؤتمرات والندوات، والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وفي نهاية الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، دوّن الضيف كلمة في سجل كبار الزوار.
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