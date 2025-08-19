بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن المشترك اختيارياً الذي يمتلك حساباً بنكياً في الأردن بإمكانه تسديد دفعات اشتراكه الاختياري من خلال التطبيق البنكي عبر خدمة إي فواتيركم دون أي عمولات على عملية الدفع وذلك بتحديد القطاع "حكومي" ثم تحديد اسم المفوتر "الضمان الاجتماعي – أفراد" ثم اختيار نوع الخدمة "اشتراك اختياري" ومن ثم إدخال رقم التأمين متبوعاً بالرقم الوطني دون أي مسافات وتسديد القيمة المطلوبة التي تظهر أو أيّة قيمة يرغب المؤمن عليه بسدادها.
وأوضحت المؤسسة أن نظام الدفع إي فواتيركم متوفر أيضاً للمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الذين لا يمتلكون أي حسابات بنكية داخل الأردن في أكثر من (3500) مركز خدمة معتمد للدفع بالإضافة إلى البنوك المحلية وشركات الصرافة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
ونوّهت المؤسسة إلى أنه لا يوجد لديها حتى الآن أيّة محافظ إلكترونية عبر نظام الدفع الفوري (كليك) بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشددة على عدم التعامل مع أي محافظ إلكترونية لغايات سداد الالتزامات المالية لها.
