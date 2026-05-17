تأجيل انعقاد منتدى التعاون الصيني العربي حتى إشعار آخر

02:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت جمهورية الصين الشعبية، الأحد، تأجيل انعقاد منتدى التعاون الصيني العربي، الذي كان مقرراً في حزيران المقبل، حتى إشعار آخر، نظراً للظروف الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما أكده السفير الصيني في عمّان قوه وي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر السفارة في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وأضاف السفير، خلال المؤتمر، أن تأجيل المنتدى لا يرتبط بالقمة الأميركية الصينية، ولا يوجد أي رابط بين إعلان التأجيل واللقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي.



ولفت إلى أن موعد القمة يُحدد بناءً على تنسيق عربي صيني فقط، معتبراً أن تحديد موعد جديد للقمة قد يستغرق وقتاً إضافياً، لأن الموعد السابق في حزيران لم يعد قابلاً للتحقيق.



وأوضح السفير أن الظروف الحالية غير ناضجة، إذ تركز غالبية الدول العربية حالياً على شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني تعطل التعاون الصيني العربي، بل إنه مستمر وبقوة.



وكان السفير الصيني قد قال في نيسان الماضي إن منتدى التعاون العربي–الصيني، المقرر انعقاده في منتصف شهر حزيران، يُعوَّل عليه كثيراً من حيث نتائجه. ولدى سؤاله حينها حول احتمالية تأجيل المنتدى في ظل حرب إيران والتوترات الإقليمية، قال السفير إن الحكومة الصينية، حتى تلك اللحظة، لم تعلن عن احتمالية تأجيله.



وبخصوص ملف الاستثمارات الصينية في الأردن وارتباط ذلك بالقمة، أكد السفير خلال المؤتمر الصحفي أن القمة تستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية، ومنها الأردن.



وهنأ السفير، خلال المؤتمر، الأردنيين بقرب عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.



وبحسب السفير، فإن الصين صديق موثوق للشعوب العربية.



واستعرض السفير خلال المؤتمر تفاصيل القمة الأميركية الصينية في بكين، مشيراً إلى أن العلاقات الأميركية الصينية تقوم حالياً على رؤية جديدة في مختلف المجالات، كما أعلن الرئيس الصيني مؤخراً Xi Jinping.



وكشف السفير الصيني عن عزم رئيس بلاده شي جين بينغ زيارة الولايات المتحدة الأميركية في خريف هذا العام، مشيراً إلى أن ذلك يعني تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين خلال العام ذاته، معتبراً أن هذا دليل على متانة العلاقات بين البلدين.



وختم السفير بالتأكيد أن بلاده لم تغيّر مواقفها تجاه الملفات الساخنة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.



وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى بكين الخميس الماضي، في قاعة الشعب الكبرى.



وقال شي إن التحول غير المسبوق منذ قرن يتسارع في أنحاء العالم، وإن الوضع الدولي متقلب ومضطرب.



كما عقد الزعيمان اجتماعاً مصغراً الجمعة في مجمع تشونغنانهاي للقيادة وسط بكين.



وجاء هذا الاجتماع قبل اختتام ترامب لزيارة الدولة التي قام بها إلى الصين، وبعد يوم واحد من عقد الزعيمين محادثات رسمية.





