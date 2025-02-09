تأخير الدوام في مدارس المزار الجنوبي إلى الساعة التاسعة

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن القرار يأتي نظرا للظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.
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