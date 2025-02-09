تأخير الدوام في مدارس المزار الجنوبي إلى الساعة التاسعة

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، بالتنسيق مع متصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، تأخير دوام المدارس الحكومية والخاصة ودوام الموظفين في المديرية ليوم غد الأحد، إلى الساعة التاسعة صباحا.

اضافة اعلان