السبت 2025-05-31 06:23 م
 

تثبيت أسعار البنزين 90 وتخفيض طفيف على البنزين 95 والسولار

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 04:00 م
الوكيل الإخباري-    عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 حزيران المقبل).اضافة اعلان


و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر حزيران، فقد أظهرت استقراراً على أسعار بيع البنزين 90 وانخفاضاً على اسعار بيع البنزين 95بمقدار (5) فلسات وانخفاضاً على أسعار بيع مادة السولار بمقدار (15) فلساً/لتر.

وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بنزين أوكتان 90 عند سعر(845) فلساً/لتر وتخفيض سعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1065) فلساً/لتر بدلاً من (1070) فلساً/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (650) فلساً/لتر بدلاً من (665) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
 
gnews

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