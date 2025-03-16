تحذير شديد اللهجة من إدارة السير حول هذه الظاهرة أثناء القيادة

وفي تقريرها المروري، أوضحت الإدارة أن النوم المؤقت يستمر لمدة تتراوح بين 1 إلى 10 ثوانٍ فقط، ولكنها قد تكون لحظات حاسمة تكون الفارق بين الحياة والموت.
ودعت السائقين إلى ضرورة التوقف فوراً عن القيادة في حال الشعور بالتعب، وأخذ استراحة جانب الطريق لاستعادة النشاط، ثم استكمال الرحلة للوصول بأمان.
وأكدت الإدارة أن هذه الظاهرة تنتج عن الإرهاق الشديد، وقلة النوم التي تقل عن 6 ساعات، فضلاً عن القيادة لساعات طويلة. وأهابت بالإخوة المواطنين ضرورة أخذ الوقت الكافي للراحة والنوم لتجنب الوقوع في هذا الخطر الذي قد يؤدي إلى حوادث كارثية.
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