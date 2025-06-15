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تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية

وزارة المالية
وزارة المالية
 
الأحد، 15-06-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-    قررت وزارة المالية، اليوم الأحد، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.

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ووفقًا للقرار، تُحتسب الرسوم وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2 بالمئة بدلًا من 5 بالمئة، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.


وقالت وزارة النقل، في بيان صحفي اليوم، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات: المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعمًا للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.


وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى الجمهورية العربية السورية أخيرًا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.

 
gnews

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