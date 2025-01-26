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تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم

تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم
جانب من المسابقة
الأحد، 26-01-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة، اليوم الأحد، فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته على مستوى مدارس المديرية.

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وتُقام المسابقة، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في مدرستي الطيبة الثانوية للبنين، وكفرعان الثانوية المختلطة للإناث، وتستهدف الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الثاني الثانوي، متضمنةً مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية.


وأطلع مدير التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة رعد الخصاونة، على سير المسابقة وأداء الطلبة ومدى الإلتزام بالمعايير المعتمدة، مؤكدا أهمية المسابقة في تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلبة.


وأثنى الخصاونة على جهود المعلمين والمحكمين القائمين على تنظيم المسابقة، معبّرًا عن تقديره لتفاعل الطلبة وإقبالهم المميز على المشاركة.


وأكد أن مثل هذه الأنشطة تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية روح المنافسة الإيجابية، إضافة إلى تعزيز مهارات التلاوة والحفظ، بما ينعكس إيجابًا على سلوك الطلبة وقيمهم.

 
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