ترخيص متنقل للمركبات بمدينة إربد الخميس

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.
وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
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