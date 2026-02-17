تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي

12:18 م

الوكيل الإخباري- بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في شهر كانون الثاني الماضي 11 براءة، منها 10 محلية.





وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في كانون الثاني الماضي 717 علامة، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في نفس الشهر 401 علامة تجارية.



وبحسب البيانات، جددت المديرية 28 براءة اختراع، ومنحت رخصة استعمال علامة تجارية واحدة، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 108 ملكيات صناعية، ونقل 70 ملكية.



ووفقًا للقانون، براءة الاختراع هي "أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات".



وتسجيل براءة اختراع هو "كل الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداءً من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاءً بإصدار شهادة البراءة النهائية".



وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية المتعلقة بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، كما تتضمن مجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع التي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)، مثل النشر في الجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.



و"العلامة التجارية" هي أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

