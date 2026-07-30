تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء

09:14 م

الوكيل الإخباري- قرر المجلس القضائي اليوم الخميس، إجراء تنقلات قضائية تشمل تعيين رؤساء جدد لمحاكم عجلون وجرش والزرقاء، بالإضافة إلى تعيين نواب ومساعدين عامين، وذلك اعتباراً من تاريخ (٢٠٢٦/٨/٢) . اضافة اعلان





وتاليا الأسماء :



1. نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة / مرام محمد رحال رئيساً لمحكمة جرش الابتدائيــــــــــــــة .

2. نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور / بسام محمد التلاهين رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائيــــــــــــــــــة .

3. نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية / عامر حلمي طبيشات رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائيــــــــــــــــــة .

4. نقل قاضي محكمة استئناف عمان / لافي سعدي ابو تايه نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى .

5. نقل قاضي محكمة صلح عين الباشا عزه عدنان الشامي مساعداً للنائب العام فــــــي عمـــــــــــــــان .

6. نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان امل سليمان الهواوشة مساعداً للنائب العام في عمان .

7. نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان / محمود ناجح رحال مساعداً للنائب العام في عمان .

8. نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى / علي محمد الجالودي مساعداً لرئيس النيابة العامـــــــــــــة .

9. نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية / محمد سري احمد غريز مساعداً للنائب العام في اربـــــــــــــــد .

10. نقل قاضي محكمة استئناف معان طه عبد اللطيف الصلمان نائباً عاماً لدى محكمة استئناف معــان .





