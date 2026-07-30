الخميس 2026-07-30 09:33 م

تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء

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أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 09:14 م
الوكيل الإخباري- قرر المجلس القضائي اليوم الخميس، إجراء تنقلات قضائية تشمل تعيين رؤساء جدد لمحاكم عجلون وجرش والزرقاء، بالإضافة إلى تعيين نواب ومساعدين عامين، وذلك اعتباراً من تاريخ (٢٠٢٦/٨/٢) .اضافة اعلان


وتاليا الأسماء :

1. نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة / مرام محمد رحال رئيساً لمحكمة جرش الابتدائيــــــــــــــة .
2. نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور / بسام محمد التلاهين رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائيــــــــــــــــــة .
3. نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية / عامر حلمي طبيشات رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائيــــــــــــــــــة .
4. نقل قاضي محكمة استئناف عمان / لافي سعدي ابو تايه نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى .
5. نقل قاضي محكمة صلح عين الباشا عزه عدنان الشامي مساعداً للنائب العام فــــــي عمـــــــــــــــان .
6. نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان امل سليمان الهواوشة مساعداً للنائب العام في عمان .
7. نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان / محمود ناجح رحال مساعداً للنائب العام في عمان .
8. نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى / علي محمد الجالودي مساعداً لرئيس النيابة العامـــــــــــــة .
9. نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية / محمد سري احمد غريز مساعداً للنائب العام في اربـــــــــــــــد .
10. نقل قاضي محكمة استئناف معان طه عبد اللطيف الصلمان نائباً عاماً لدى محكمة استئناف معــان .
 
 


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