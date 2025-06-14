السبت 2025-06-14 09:05 م
 

تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين الأحد

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين ليوم غدٍ الأحد 2025/6/15.

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وقالت الإدارة في إدراج لها عبر "فيسبوك"، إنه سيتم تعديل ساعات عمل الجسر لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 من بعد الظهر لجميع المسافرين، أما بالنسبة للشحن فسيكون العمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

 

ودعت المسافرين إلى الاطلاع بشكل دوري عبر صفحتها الرسمية أو الاستفسار عبر الأرقام التالية للاطلاع على ساعات عمل الجسر بشكل يومي.

 

0096264295616
0096264295617
0096253581030

 
gnews

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