تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين ليوم غدٍ الأحد 2025/6/15.

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وقالت الإدارة في إدراج لها عبر "فيسبوك"، إنه سيتم تعديل ساعات عمل الجسر لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 من بعد الظهر لجميع المسافرين، أما بالنسبة للشحن فسيكون العمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

ودعت المسافرين إلى الاطلاع بشكل دوري عبر صفحتها الرسمية أو الاستفسار عبر الأرقام التالية للاطلاع على ساعات عمل الجسر بشكل يومي.