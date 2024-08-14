تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3720طنا، منها 2560طن خضار، و997طن فواكه، و 162طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-28، والبطاطا بين 40-60، والبندورة بين 20-45، والجزر بين 40-70قرشا، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 40-85، والليمون بين 60-100، والموز البلدي بين 50-80قرشا.