الإثنين 2025-06-30 10:53 م
 

تعيين سيدة برتبة متصرف لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية

ميسون الخصاونة،متصرف لواء الوسطية في محافظة إربد
ميسون الخصاونة،متصرف لواء الوسطية في محافظة إربد
 
الإثنين، 30-06-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري-   -قرر وزير الداخلية نقل المهندسة ميسون الخصاونة من مركز الوزارة لتتولى منصب متصرف للواء الوسطية في محافظة إربد، وذلك في سياق التشكيلات الإدارية، التي صدرت عن وزارة الداخلية أخيرا.

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين حاكم إداري (امرأة) في موقع متصرف لواء مستقل في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار، تكريسا لنهج الوزارة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها قياديا وإداريا وفي تولي مختلف المناصب والمواقع في الإدارة العامة.


ومن الجدير بالذكر أن وظيفة متصرف اللواء، من الوظائف المهمة والفاعلة في الدولة، باعتبار المتصرف رئيس الإدارة العامة في وحدته الإدارية وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء.


كما تسند إلى المتصرف العديد من المهام القيادية والواجبات التنفيذية في مختلف المسارات؛ الإدارية والأمنية والتنموية، وغيرها من المهام والواجبات المتعلقة بإدارة اللواء وتقديم الخدمات للمواطنين وبناء علاقات شراكة مع مختلف القيادات المجتمعية من شيوخ ووجهاء ومخاتير وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.


وتعبر هذه الخطوة الريادية، التي اتخذها وزير الداخلية، عن فلسفة عمل حصيفة، تساهم في تعزيز بيئة أعمال داعمة للابتكار والتقدم نحو المستقبل بفكر إداري مرن، ويتجذر من خلالها التقييم الموضوعي وتحفيز المتميزين وذوي الكفاءات بالعمل العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بإسناد المواقع المهمة والحساسة للإناث وفتح أبواب التقدم الوظيفي أمامهن، بشكل ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام.

 
gnews

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