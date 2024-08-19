تفاصيل نظام إعفاء نظم الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك

و أوضح الوزير أن نظام الإعفاءات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الاثنين، شمل إعفاء نظم تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة ومنظمات الشحن المرتبطة بها، ومدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار، وخدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية، ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.
و بين الخرابشة أن النظام الجديد أبقى على إعفاء نظم ومعدات وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة مع الحرص على رفع مؤشر كفاءة الطاقة والكفاءة الضوئية لمعدات ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحفيز على توفير أجهزة كهربائية ووحدات إنارة عالية الكفاءة في الأسواق المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ما سينعكس إيجابا على تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات كافة وخاصة القطاع المنزلي.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
"المستقلة للانتخاب" تنشر أسماء المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية
-
المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية ميدانية جديدة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعوري
-
بلدية الطفيلة تنفذ حملة لإزالة اليافطات الانتخابية المخالفة
-
"التدريب المهني" تعلن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا
-
إنجازات قطاع الأمن السيبراني خلال النصف الأول من العام الحالي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين - تفاصيل