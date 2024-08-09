تلفريك عجلون يقدم عرضاَ مميزا لطلبة التوجيهي

وأشار إلى أن فترة هذا العرض تبدأ من يوم الأحد المقبل 11/8/2024 ولغاية يوم الخميس 15/8/2024، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان Summerric في التلفريك، على أن يتم إحضار رقم الجلوس مع الطالب.
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