تلفريك عجلون يقدم عرضاَ مميزا لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية، تعلن عن تقديم خصم 25% على تذاكر دخول وتجربة منتجع تلفريك عجلون لكافة أبنائها من طلبة التوجيهي في المملكة لهذا العام.



وأشار إلى أن فترة هذا العرض تبدأ من يوم الأحد المقبل 11/8/2024 ولغاية يوم الخميس 15/8/2024، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان Summerric في التلفريك، على أن يتم إحضار رقم الجلوس مع الطالب.