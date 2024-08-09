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تلفريك عجلون يقدم عرضاَ مميزا لطلبة التوجيهي

احدى عربات تلفريك عجلون
احدى عربات تلفريك عجلون




 

الجمعة، 09-08-2024 02:40 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية، تعلن عن تقديم خصم 25% على تذاكر دخول وتجربة منتجع تلفريك عجلون لكافة أبنائها من طلبة التوجيهي في المملكة لهذا العام.


وأشار إلى أن فترة هذا العرض تبدأ من يوم الأحد المقبل 11/8/2024 ولغاية يوم الخميس 15/8/2024، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان Summerric في التلفريك، على أن يتم إحضار رقم الجلوس مع الطالب.

gnews

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