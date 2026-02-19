تل إربد يكتسي بالأنوار وزينة رمضان ويستعيد ألقه التراثي

الوكيل الإخباري- اكتسى تل إربد التاريخي بالأنوار والزينة الرمضانية، في مشهد احتفالي يعكس روح الشهر الفضيل ويعزز حضوره التراثي في قلب المدينة، بعد أن نفذت بلدية إربد الكبرى أعمال تزيين شملت التل وعدداً من الشوارع والميادين الرئيسة، ضمن جهودها لإحياء الأجواء الإيمانية والروحانية وإبراز البعد الحضري والتاريخي للمنطقة.

