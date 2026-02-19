تل إربد يكتسي بالأنوار وزينة رمضان ويستعيد ألقه التراثي

وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية أقامت مجسماً مضيئاً لهلال رمضان على ظهر تل إربد التاريخي، ومجسماً لمدفع رمضان الذي يشكل جزءاً من ذاكرة المدينة لسنوات طويلة، وتركيب فوانيس مضيئة وزينة رمضانية تعكس روح الشهر الفضيل وتضفي بعداً جمالياً على الموقع الذي يُعد من أبرز المعالم التاريخية في إربد.
