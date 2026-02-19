الجمعة 2026-02-20 12:20 ص

تل إربد يكتسي بالأنوار وزينة رمضان ويستعيد ألقه التراثي
 
الخميس، 19-02-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري-   اكتسى تل إربد التاريخي بالأنوار والزينة الرمضانية، في مشهد احتفالي يعكس روح الشهر الفضيل ويعزز حضوره التراثي في قلب المدينة، بعد أن نفذت بلدية إربد الكبرى أعمال تزيين شملت التل وعدداً من الشوارع والميادين الرئيسة، ضمن جهودها لإحياء الأجواء الإيمانية والروحانية وإبراز البعد الحضري والتاريخي للمنطقة.

وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية أقامت مجسماً مضيئاً لهلال رمضان على ظهر تل إربد التاريخي، ومجسماً لمدفع رمضان الذي يشكل جزءاً من ذاكرة المدينة لسنوات طويلة، وتركيب فوانيس مضيئة وزينة رمضانية تعكس روح الشهر الفضيل وتضفي بعداً جمالياً على الموقع الذي يُعد من أبرز المعالم التاريخية في إربد.

 
 


