تنقلات تشمل رؤساء أقسام في أمانة عمان الكبرى - أسماء

الأربعاء، 04-02-2026 01:11 م
الوكيل الإخباري-  قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الموافقة على تنسيب مدير المدينة المهندس نبيل الجريري، اجراء تنقلات بين رؤساء الاقسام .اضافة اعلان


جاء ذلك تأمينا لمتطلبات العمل واستنادا لاحكام المادة 45 من نظام موظفي أمانة نعمان رقم 86 لسنة  2025 وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول به في امان عمان الكبرى لسنة 2020.

وشملت التنقلات رؤساء أقسام مختلفة في منطقة المدينة.

وتاليًا الأسماء:


Image1_220264131035824647788.jpg
Image2_220264131035824647788.jpg
 
 


