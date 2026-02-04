تنقلات تشمل رؤساء أقسام في أمانة عمان الكبرى - أسماء

جاء ذلك تأمينا لمتطلبات العمل واستنادا لاحكام المادة 45 من نظام موظفي أمانة نعمان رقم 86 لسنة 2025 وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول به في امان عمان الكبرى لسنة 2020.
وشملت التنقلات رؤساء أقسام مختلفة في منطقة المدينة.
وتاليًا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
البيئة تواصل توزيع حاويات وسلال نفايات ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي
-
زراعة جرش تدعو مزارعي القمح والشعير للحصول على شهادة المنشأ
-
عن الكأس .. ولماذا نُصرّ على النظر إلى الفارغ
-
إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية
-
وفد سوري يزور هيئة النزاهة ويطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد
-
الأردن يشارك بالمنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية بدبي
-
توصية برفع سن تقاعد الشيخوخة إلى 63 عاما للذكور و58 عاما للإناث
-
إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار