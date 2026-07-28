تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام - أسماء

وتاليا الأسماء:
العميد عواد راضي فهد: مفتشاً عاماً.
العميد فلاح خليل سليمان: مساعداً لمدير الأمن العام للقضائية.
العميد سفيان فارس عبدالله: مساعداً لمدير الأمن العام للعمليات والتدريب.
العميد جمعة زيدان مرار: مديراً لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
العميد محمود نمر جديع: قائداً بالوكالة لقيادة أمن إقليم الشمال.
العميد حيدر محمد عبدالرحمن: قائداً بالوكالة لقيادة أمن إقليم الجنوب.
العميد الركن يوسف عبدالكريم امريحيل: مديراً لمديرية التدريب.
العميد محمد علي سلمان: قائداً بالإنابة لقيادة أمن إقليم الوسط.
العميد رشيد خيرالدين محمد: مديراً لإدارة الشرطة السياحية.
العميد محمد عوض عبدالوالي: مديراً لمديرية شرطة إربد.
العميد يوسف حسين صلاح: قائداً بالإنابة لقيادة شرطة البادية الملكية.
العميد نايف محمد حسين: مديراً لإدارة البحث الجنائي.
العميد الركن موسى أحمد موسى: قائداً لقيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر.
العميد طايل خلف سلامة: مديراً بالوكالة لإدارة أمن الجسور.
العميد الركن أيمن سليمان عوض: مديراً بالوكالة لمديرية شؤون اللاجئين السوريين.
العقيد إسماعيل سليمان محمد: مديراً بالإنابة لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية.
العقيد عادل عبد ربه عبيد الله: مديراً بالإنابة لإدارة المعلومات الجنائية.
العقيد أحمد غضيان صليم: قائم بأعمال آمر أكاديمية الشرطة الملكية بالإنابة.
العقيد إياد فايز سليم: مديراً بالوكالة لمركز حدود مطار مدينة عمّان.
العقيد محمد نواف عايد: نائباً لمدير شرطة غرب إربد.
العقيد أيمن محمد عبدالرحمن: نائباً لمدير شرطة البادية الجنوبية.
العقيد غزوان عدنان عبدالرحمن: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة شمال عمّان.
العقيد محمد سليم خليل: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة جنوب عمّان.
العقيد عبدالصمد ونس حسن: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة البلقاء.
العقيد حمزة نايل مخيمر: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة شرق عمّان.
العقيد مالك سليم عودة: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة الكرك.
العقيد الركن أيمن عبدالله عليان: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة الرصيفة.
العقيد علاء سليمان حامد: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة وسط عمّان.
العقيد فوز محمد عبدالله: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة الزرقاء.
العقيد سليمان يحيى محمد: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة غرب البلقاء.
العقيد الركن محمد فرحان مسيف: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة إربد.
العقيد محمد صالح سعود: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة معان.
العقيد مروان شاهر إبراهيم: مساعداً بالوكالة لمدير شرطة مادبا.
العقيد ليلى محمد إبراهيم: رئيساً بالوكالة لمعهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية.
مقدم شرطة إيمان مصطفى محمود: نائباً لمدير مركز إصلاح وتأهيل النساء.
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