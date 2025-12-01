الإثنين 2025-12-01 07:01 م

تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام
تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام
الإثنين، 01-12-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المرابحات الممنوحة من قبل فرع مؤسسة تنمية أموال الأيتام في محافظة المفرق منذ مطلع العام الحالي، 140 مرابحة، وفقا للقائم بأعمال مدير الفرع منال شديفات.اضافة اعلان


وقالت شديفات، إن صافي تمويل المرابحات التي قدمها الفرع في المفرق بلغ 748285 ديناراً استفاد منها 140 مواطناً وأسرة، مقارنة مع تمويل مرابحات في نفس الفترة من العام الماضي بلغ 1138565 ديناراً، استفاد منها 223 مواطناً وأسرة.

وأشارت إلى أن المرابحات الممنوحة من الصندوق شملت برامج تمويل شراء مواد بناء بقيمة 563335 ديناراً استفاد منها 140 مستفيداً، وشراء أثاث بقيمة 27000 دينار استفاد منها 7 مقترضين، إضافة إلى مرابحات تمويل أغراض تجارية بقيمة 12000 دينار استفاد منها مستفيدان اثنان.

وأوضحت شديفات أن مرابحة برنامج شراء سيارات خصوصي بلغت 124100 دينار استفاد منها 20 مستفيداً، في حين استفاد 6 أشخاص من مرابحات تمويل أدوات كهربائية بقيمة بلغت 17850 ديناراً، إلى جانب مرابحة شراء مستلزمات طاقة متجددة بقيمة 4000 دينار لمستفيد واحد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

أخبار محلية وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

أخبار محلية التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

أخبار محلية تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

أخبار محلية هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ترند سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ت

شؤون برلمانية رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

أخبار محلية وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة