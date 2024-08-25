تنويه حكومي هام لجميع الباحثين عن عمل

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وفقًا لأحكام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024، يحظر على شركة الوساطة أن تتقاضى مبلغًا منك لقاء تقديم سيرتك الذاتية أو طلب التوظيف أو أي خدمات أخرى للشركة."
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