تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

07:03 م

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 / الجزء الأول من الامتحان العام، من طلبة الصف الحادي عشر (المسار الأكاديمي)، إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أن جلسة الامتحان تبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا (10:00)، مشددة على أنه لن يُسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد بدء الجلسة.



كما دعت الوزارة الطلبة إلى الاطلاع على جدول امتحانات الغد، متمنية لهم التوفيق والنجاح.





