تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

وأكدت الوزارة أن جلسة الامتحان تبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا (10:00)، مشددة على أنه لن يُسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد بدء الجلسة.
كما دعت الوزارة الطلبة إلى الاطلاع على جدول امتحانات الغد، متمنية لهم التوفيق والنجاح.
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