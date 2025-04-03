الخميس 2025-04-03 12:51 م
 

تنويه مهم من إدارة السير

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير إلى أهمية مراعاة الأولويات المرورية أثناء قيادة المركبة على الطريق وكذلك أثناء عبوره من قبل المشاة.

اضافة اعلان

 

وقالت في إدراج لها على فيسبوك، إنه للمشاة حق في الطريق وعلى السائق احترام هذا الحق ومراعاته حرصا على سلامتهم.

 

وأضافت أن التزام مستخدمي الطريق باستخدام ممرات المشاة وعبور الطريق بخط مستقيم ودون تباطؤ أو انشغال بعد التأكد من خلو الشارع من المركبات يحفظ سلامتهم أيضا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الجنود الروس يستولون على مدرعة أمريكية مدولبة تعود إلى حرب فيتنام

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يفرض غرامات على المقدسيين ويهدم منزلا في جبع

ا

أخبار محلية المستشار الألماني للملك: ندعم العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن: رسوم ترامب الجمركية الجديدة طالت الأردن بنسبة 20%

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "التربية" و"التعاون والتنمية الألمانية" لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة

سد الملك طلال

أخبار محلية العثور على جثة شخص مفقود في سد الملك طلال بعد أيام من البحث

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية توضيح هام بخصوص نظام الرسائل التحذيرية في حالات الطوارئ

أرشيفية

فلسطين الاحتلال الاسرائيلي يصدر قرارا بالإخلاء القسري لمناطق شرق غزة



 
 





الأكثر مشاهدة