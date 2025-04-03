تنويه مهم من إدارة السير

الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير إلى أهمية مراعاة الأولويات المرورية أثناء قيادة المركبة على الطريق وكذلك أثناء عبوره من قبل المشاة.

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وقالت في إدراج لها على فيسبوك، إنه للمشاة حق في الطريق وعلى السائق احترام هذا الحق ومراعاته حرصا على سلامتهم.