تنويه هام من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

09:43 ص

الوكيل الإخباري- يشارك 56376 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الخميس، موزعين على 749 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة، أن 28289 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون عند الساعة 10:00 صباحا لامتحان الرياضيات، فيما سيتقدم 28087 طالبا وطالبة من جيل 2007 فما قبل إلى امتحانات الرياضيات / ورقة 2 للفرع العلمي والأدبي، والرياضيات الأدبي / ورقة 2 للفرع الشرعي، والرياضيات المهني الشامل والرياضيات / كليات والرياضيات العلمي / ورقة 2 جامعات للفرع الصناعي، والإنتاج النباتي / ورقة 2 للفرع الزراعي، والرياضيات المهني الشامل، والرياضيات / كليات، والرياضيات الأدبي / ورقة 2 جامعات للفرع الفندقي والسياحي، العلوم المهنية الخاصة / ورقة 2 لفرع الاقتصاد المنزلي.



وكانت الوزارة دعت الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.



وبينت أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعية إلى عدم إحضار هذه الأدوات.



وشددت على أهمية التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، وقراءة الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة، والتظليل على ورقة الماسح الضوئي حصرا بقلم الرصاص، والإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، والأسئلة الإنشائية بقلم الحبر على دفتر الإجابة.



كما دعت إلى الانتباه إلى الوقت المتبقي، والتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، مشيرة إلى أن الخروج من غرفة الامتحان يكون فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.





