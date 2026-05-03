توضيح حول ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن

الوكيل الإخباري- أكدت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أن السوق المحلية بدأت تشهد ارتفاعا تدريجيا في أسعار الأجهزة الخلوية خلال الربع الأول من العام 2026 وصل إلى نحو 30% تقريبا، نتيجة مباشرة لزيادة كلف الاستيراد من دول المنشأ، وعلى رأسها الصين، الأمر الذي انعكس على الأسعار لدى الوكلاء والمعارض داخل المملكة.

وأوضحت الجمعية ، أن بعض الأجهزة التي كانت تباع بنحو 50 دينارا ارتفع سعرها إلى ما يقارب 62 ديناراً، مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن توفر الأجهزة في السوق لا يزال مستقراً ولا يوجد أي نقص في المعروض.