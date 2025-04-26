توقيع اتفاقية تدريب بين نقابة المهندسين ومجلس محافظة الكرك

وقال نقيب المهندسين إنه، وبموجب الاتفاقية، سيتم تدريب مهندسين من الهيئة العامة لمحافظة الكرك في البلديات التابعة للمحافظة، وتقديم المعلومات والخبرات الممكنة لهم بالشكل الذي يسهم في رفع كفاءتهم العلمية والعملية طوال فترة التدريب.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود النقابة في إيجاد فرص تدريب وتشغيل لمهندسيها في الشركات والمؤسسات المختلفة بالقطاعين العام والخاص، بهدف تأهيل قدراتهم وتزويدهم بالكفاءات اللازمة للدخول إلى سوق العمل ومواكبة كل ما هو جديد على صعيد الساحة الهندسية.
ورحب رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة بعلاقات التعاون بين المحافظة والنقابة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص نقابة المهندسين على التشبيك مع الجهات كافة، بهدف تقديم الخدمات المختلفة لمنتسبيها.
بدوره، قال رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في الكرك، المهندس وسام المجالي، إن توقيع الاتفاقية يأتي ترجمة للتعاون والتشاركية بين مؤسسات المجتمع، وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة، وبمبادرة من مجلس نقابة المهندسين في فرع الكرك.
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