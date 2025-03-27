جائزة الحسن للشباب توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات أردنية

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم وتطوير الأنشطة المرتبطة ببرامج الجائزة، وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لطلبة الجامعات في مختلف مسارات الجائزة، بما يعزز من مهاراتهم القيادية، وينمّي روح المسؤولية المجتمعية لديهم.
وتسعى هذه الشراكات إلى خلق بيئة محفّزة على الابتكار، وتوفير فرص عملية لصقل المهارات وتطبيقها ميدانيًا، بما يرسّخ دور الجائزة في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعه.
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