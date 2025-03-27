جائزة الحسن للشباب توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات أردنية

الوكيل الإخباري- وقعت جائزة الحسن للشباب أخيرا، مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وشملت جامعات الإسراء، البلقاء التطبيقية، إربد الأهلية، والطفيلة التقنية.

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وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم وتطوير الأنشطة المرتبطة ببرامج الجائزة، وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لطلبة الجامعات في مختلف مسارات الجائزة، بما يعزز من مهاراتهم القيادية، وينمّي روح المسؤولية المجتمعية لديهم.