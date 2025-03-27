الخميس 2025-03-27 08:56 م
 

جائزة الحسن للشباب توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات أردنية

جائزة الحسن للشباب
جائزة الحسن للشباب
 
الخميس، 27-03-2025 07:46 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جائزة الحسن للشباب أخيرا، مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وشملت جامعات الإسراء، البلقاء التطبيقية، إربد الأهلية، والطفيلة التقنية.

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وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم وتطوير الأنشطة المرتبطة ببرامج الجائزة، وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لطلبة الجامعات في مختلف مسارات الجائزة، بما يعزز من مهاراتهم القيادية، وينمّي روح المسؤولية المجتمعية لديهم.


وتسعى هذه الشراكات إلى خلق بيئة محفّزة على الابتكار، وتوفير فرص عملية لصقل المهارات وتطبيقها ميدانيًا، بما يرسّخ دور الجائزة في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعه.

 
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