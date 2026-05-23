الأحد 2026-05-24 12:52 ص

جرش: احتفالات شعبية بعيد الاستقلال

آثار جرش - أرشيفية
جرش
 
السبت، 23-05-2026 10:36 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في محافظة جرش اليوم السبت فعاليات وطنية وشعبية احتفاء بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة برعاية المحافظ الدكتور مالك خريسات، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، وبمشاركة واسعة من أبناء المجتمع، وسط أجواء وطنية جسدت روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.

اضافة اعلان


وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الملكي إيذانا بانطلاق برنامج احتفالي متنوع، تلاه تقديم فقرات من الأغاني الشعبية والوطنية عكست مشاعر الفخر والولاء والانتماء، فيما تستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام متتالية، يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة ليلا، ضمن برنامج مجاني يستهدف مختلف الفئات العمرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن قرب اتفاق بشأن إيران وفتح مضيق هرمز

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي طهران وواشنطن تتقدمان في مفاوضاتهما لإنهاء الحرب

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالاً هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الوزيران سب

أخبار محلية الأردن يعزي بضحايا انفجار منجم الفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي غارات اسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 10 أشخاص

إربد

أخبار محلية إربد: كرنفالات فلكلورية وثقافية احتفالا بالاستقلال

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يزور بعثة الحج العسكرية الاردنية

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تستكمل تعبيد طرق في المغّير

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية جرش: احتفالات شعبية بعيد الاستقلال



 
 






الأكثر مشاهدة

 