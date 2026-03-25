الأربعاء 2026-03-25 08:49 ص

جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي.اضافة اعلان


وأفاد المجلس، في بيان الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الأردن والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.

ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، بأنها "تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين"، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.
 
 


