جلسة تعريفية بجائزة الأمير حسين للعمل التطوعي في مادبا

واستهدفت الجلسة المتدربات في مركز التدريب المهني في المحافظة، قدمها منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، بحضور مديرة المركز رجاء عليان.
وقال الدكتور الشوابكة، إن الجائزة جاءت لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيمه وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، بالإضافة إلى تكريم جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في العمل التطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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