جلسة تعريفية بجائزة الأمير حسين للعمل التطوعي في مادبا

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا، اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الأمير حسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

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واستهدفت الجلسة المتدربات في مركز التدريب المهني في المحافظة، قدمها منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، بحضور مديرة المركز رجاء عليان.