 
الثلاثاء 2025-01-14 03:31 م
 

جلسة تعريفية بجائزة الأمير حسين للعمل التطوعي في مادبا

مادبا
مادبا
الثلاثاء، 14-01-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا، اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الأمير حسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

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واستهدفت الجلسة المتدربات في مركز التدريب المهني في المحافظة، قدمها منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، بحضور مديرة المركز رجاء عليان.


وقال الدكتور الشوابكة، إن الجائزة جاءت لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيمه وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، بالإضافة إلى تكريم جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في العمل التطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 
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