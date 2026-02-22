جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

10:53 ص

الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية ضمن حملة رمضان بالخير غير 2026، عبر مسار غزة، تأكيدًا على التزامها الإنساني تجاه الأسر المتضررة، وحرصها على أن تمتد يد العون لتشمل المأوى كما تشمل الغذاء والدواء.





ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية، بهدف تأمين خيام إيوائية تحفظ كرامة العائلات التي فقدت منازلها، وتوفر لها مساحة آمنة تقيها قسوة الظروف، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة خلال شهر رمضان المبارك.



وفي قطاع غزة، لا يتوقف العمل الإغاثي عند حدود الطرود الغذائية، بل يتسع ليشمل توفير المأوى كاستجابة إنسانية عاجلة، تُمكّن الأسر من استعادة شيء من الاستقرار، وتمنحها بداية جديدة تنطلق منها نحو الأمل.



وتؤكد الهيئة أن جهودها مستمرة في دعم الأشقاء في غزة، عبر مشاريع نوعية تُعنى بالاحتياجات الأساسية، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية الراسخة في الوقوف إلى جانب المتضررين أينما كانوا.







