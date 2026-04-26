الأحد 2026-04-26 11:17 ص

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة المعلم محمد المقابلة

المعلم محمد المقابلة
المعلم الراحل محمد المقابلة
 
الأحد، 26-04-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة المربي الفاضل الأستاذ محمد المقابلة (أبو حمزة)، معلم التربية الإسلامية في مدرسة كفرابيل الثانوية الشاملة للبنين.اضافة اعلان


ونعت مديرية تربية لواء الكورة في محافظة إربد، ، الفقيد، إلى جانب الزملاء والزميلات المشرفين وأعضاء القسم، معربين عن بالغ حزنهم لهذا المصاب.

وأكدت المديرية أن الراحل كان مثالاً في الإخلاص والتفاني في أداء رسالته التربوية، وترك أثراً طيباً في نفوس زملائه وطلبته، وكان قدوة في الخلق والعطاء.

 

واستذكر ناشطون وطلبة وزملاء الفقيد مناقبه وسيرته العطرة، مؤكدين أنه كان مثالاً للمعلم المعطاء، وترك بصماتٍ جليةً في نفوس طلابه، وسخّر حياته لبناء الأجيال وغرس القيم النبيلة.

وتداول رواد المنصات كلمات النعي والدعاء، معبرين عن حزنهم الكبير لفقدانه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
 
 


أحدث الأخبار

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

الأكثر مشاهدة

 